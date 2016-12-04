4 خطوات للانضمام إلى برنامج حساب المواطن أولها في 1 فبراير

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المواطن – الرياض

أطلق أمس الخميس حساب المواطن، والذي سيتم من خلاله إيداع مبالغ ماليّة لدعم المواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

ومن المقرر أن يتسلم المواطن دفعات نقدية شهريًّا، لمساعدته على استيعاب رفع الدعم، وسيكون هذا الحساب أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات، وقبل البدء في تطبيقها.

وتنشر “المواطن” خارطة طريق تنفيذ البرنامج، وهو مكون من 4 خطوات:

1 – فتح بوابة التسجيل لجميع الأسر السعودية في الأول من فبراير 2017 وسيتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقائيا.

2 – البدء بتحليل الأهلي والاستحقاق لكافة المسجلين في منتصف شهر فبراير 2017.

3- الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمسجلين.

4 – صرف البدل لجميع المستفيدين المؤهلين عن طريق الحوالات المصرفية قبل تطبيق الأسعار الجديدة.