4 فصول تأهيل و3 أقسام في مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد

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المواطن – أحمد الحميداني – حفر الباطن

دشن بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير.

وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالشمالية العميد، عبد الوهاب الفرائضي، أن افتتاح مركز التوحد يأتي امتدادًا لما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وكل المستشفيات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الكريمة، لكل ما من شأنه تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية، مضيفًا أن المركز يقدم خدماته للأطفال المصابين باضطراب التوحد، بدءًا من الكشف والتشخيص وانتهاءً بالعلاج اللازم من إعادة تأهيل ورعاية طبية.

وأضاف أن المستشفى يضم عدة أقسام، تشمل عيادة للأخصائي النفسي، وعيادة للأخصائي الاجتماعي، وغرفة للإدراك الحسي، وأربعة فصول للتأهيل والتعليم.