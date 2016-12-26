40 % من مراجعي عيادة مكافحة التدخين بمستشفى الفيصل أقلعوا عنه

المواطن-حسن عسيري-الرياض

بلغ عدد المراجعين والزوّار لعيادة مكافحة التدخين بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، منذ افتتاحها قبل سبعة أشهر، ٩٨٧ زائرًا ومراجعًا، حيث بلغ عدد من أقلع عن التدخين نحو ٤٠٠ مراجع.

وقال مدير عيادة مكافحة التدخين بالمستشفى، علي العنزي، إن العيادة تقدِّم برامج توعوية وعلاجية، وتقوم بجولات على المدارس والتجمُّعات الشبابية، كما تشارك في مختلف الحملات التوعوية، وبلغ عدد المراجعين للعيادة ٩٨٧ منذ افتتحاها، وبحمد الله، أقلع عن التدخين ٤٠٠ مراجع.

كما ذكرت رئيسة قسم التثقيف الصحي، صالحة النعمي، أن العيادة تقدِّم الإرشادات والأدوية اللازمة بشكلٍ مجاني، كما تستقبل العيادة المراجعين على مدار الأسبوع من الأحد وحتى الخميس، من الساعه ٨ صباحًا إلى الساعه ٤ عصرًا، بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل.

فيما أشار مدير العلاقات العامة والإعلام فواز الحربي إلى أنه تم التنسيق مع المدارس والمُجمّعات لطرح برامج توعوية عن آثار التدخين.

وعبَّر مدير المستشفى عن شكره وتقديره لفريق العمل على الجهود التى يبذلونها لتوعية المجتمع وتثقيفهم عن الآفة الضارة.