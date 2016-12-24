4414 معتقلاً في سجون الحوثي بصنعاء خلال 2016

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المواطن – واس



أبلغ مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد حسين اليماني أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بأن عدد المعتقلين في سجون المليشيا الانقلابية بصنعاء تجاوز الـ4414 معتقلاً بنهاية العام الجاري 2016، بينهم سياسيون وأكاديميون وإعلاميون وناشطون وشباب وفئات عمالية.

وأوضح السفير اليماني في رسالة بعث بها إلى بان كي مون، وأعادت نشرها ” وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ” أن إجمالي الأطفال المعتقلين بلغ 204 أطفال ، فيما تم توثيق 91 حالة اعتقال لأكاديميين ومدرسي جامعات.

وقال : إن العاصمة صنعاء كانت الأعلى في عدد المعتقلين والمفقودين الذي وصل إلى (2973) حالة، تليها الحديدة بعدد يصل إلى (1035) حالة و محافظة إب بعدد يصل إلى (871) حالة، فيما كان العدد الأكبر للمعتقلين والمفقودين من نصيب أبناء محافظة تعز.

وذكر السفير اليماني في رسالته أنه لا يزال 15 صحفياً في سجون الحوثيين حيث تم اعتقال جلهم مؤخراً من مقار عملهم بصنعاء و تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجسدية من بينهم الصحفي عبد الخالق عمران المحتجز في سجن الأمن السياسي والذي يتعرض للتعذيب مما ضاعف من سوء حالته الصحية والنفسية جراء استمرار تعذيبه واصابته البالغة في عموده الفقري.

وأعرب السفير اليماني عن الأسف لأن هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه من قبل المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاعلام الدولي.

واختتم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة رسالته بنقل مناشدة آباء وأمهات وزوجات وأطفال المعتقلين وأنينهم لمعالجة موضوع ذويهم والضغط على مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن للإسراع في الإفراج عنهم.