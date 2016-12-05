5 أسئلة وإجابات عن كيفية التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتنظيم حملة شعبية في جميع أنحاء المملكة اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري وتوجيهه، تساءل البعض عن كيفية التبرع ومن المسؤول عن إدارة مال التبرع؟ وكيف سيستفيد السوريون منه؟

وتسهيلًا على القارئ الكريم، تقدم “المواطن” 5 أسئلة تخص هذا الأمر.

كيف يمكن التبرع لحملة إغاثة الشعب السوريّ؟

عن طريق الرسائل النصية (SMS) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحد (5565)، وإرسال رقم ( 1 ) للتبرع بـ 10 ريالات، ورقم ( 2 ) للتبرع بـ 20 ريالًا، أو إرسال رقم (3) للتبرع بـ30 ريالًا.

هل يوجد حساب معين في البنوك للتبرع؟

عن طريق إيداع التبرعات عبر الحسابين التاليين:

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

ماذا لو كان هناك شيءٌ ما أريد الاستفسار عنه؟

يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).

من سيتولى أمر أموال الحملة؟

سيتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقديم المواد الإغاثية للمستفيدين.

ما هي المواد الإغاثية المقصودة؟

أغذية وأدوية وإيواء واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتويّة شاملة بشكل عاجل جدًا.

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