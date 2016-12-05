5 سيناريوهات لوضع المملكة المالي حتى 2020 وآخر “متحفظ”

......

المواطن – الرياض

وضعت المملكة سيناريوهات عدة لمستقبل الوضع المالي والاقتصادي، وذلك على مدار 5 سنوات، وأيضًا سيناريو متحفظ لنفس المدة.

في 2016 إنفاق بلغ 825 مليار ريال، وإيرادات عند 528 مليار يال، وعجز عند 297 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.4 دولار.

2017 من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال، وإيرادات عند 692 مليار يال، في حين سيكون العجز عند 198 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 55 دولارًا.

2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 889 مليار ريال، على أن يكون العجز 39 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 61 دولارًا.

2019 من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 20 مليار ريال، بإيرادات 969 مليار يال، وإنفاق 950 مليار ريال، في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 65 دولارًا.

2020 من المخطط أن يقفز الفائض إلى 119 مليار ريال، عند سعر برميل النفط 66 دولارًا، وبإيرادات تبلغ تريليونًا و72 مليار ريال، ونفقات بقيمة 953 مليار ريال.

سيناريو آخر متحفظ تجاه ميزانيات المملكة خلال خمس سنوات.

في 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال، وإيرادات عند 528 مليار ريال، وعجز عند 297 مليار ريال.

2017 من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال، وإيرادات عند 654 مليار يال، في حين سيكون العجز عند 239 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 49 دولارًا.

2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 804 مليار ريال، على أن يكون العجز 124 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 52 دولارًا.

2019 ستكون النفقات 950 مليار ريال، والإيرادات 896 مليار ريال، وعجز بقيمة 81 مليار ريال، في ظل سعر لبرميل النفط عند 55 دولارًا.

2020 من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 40 مليار ريال، عند سعر برميل النفط 58 دولارًا، وبإيرادات تبلغ 993 مليار ريال