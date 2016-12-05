5 لاعبين مطلوبون في باريس سان جيرمان أبرزهم ويليان

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المواطن ـ نت

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان قائمة تضم خمسة لاعبين، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن قائمة اللاعبين الذين تواجدوا في القائمة التي وضعتها إدارة النادي الباريسي لتعزيز صفوفها، خلال الميركاتو للعودة إلى الطريق الصحيح في العام الجديد.

وضمت القائمة التي كشفت عنها المجلة الفرنسية كلًا من البرازيلي ويليان، والسويسري ريكاردو رودريجيز وجورجينيو، والبرتغالي آندريه سيلفا، والياباني شينجي كاجاوا من تشيلسي، وفولفسبورج ونابولي وبورتو وبوروسيا دورتموند على التوالي.