6 باكستانيين يتورطون في سرقة أجهزة تكييف يتجاوز قيمتها مليون ريال

المواطن- الرياض

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صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بتوفيق من الله من الاطاحة بـ (6 ) جناة ( من الجنسية الباكستانية ) تورطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض .

وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة مكة المكرمة/ محافظة جدة تشير الى قيام وافد باكستاني الجنسية بسرقة عدد كبير من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف ايصالها للعاصمة المقدسة ، وارتكابه الفرار الى جهة غير معلومة . على اثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الاجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة ، حيث تم رصد الشاحنة وتحديد موقع تواجدها في احد المستودعات جنوب العاصمة الرياض وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل ان تمكنه من تصريف المسروقات، وبسماع اقواله اقر بما نسب اليه ومشاركة خمسة متهمين أخرين من بني جلدته له في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها ، حيث تم ضبطهم جميعاً من خلال كمين محكم .

تم التحفظ عليهم جميعا والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبه لإكمال اللازم بحقهم حسب الإختصاص .

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