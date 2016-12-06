6 منصات إلهامية عن تجارب محبي فن الإنتاج المرئيّ

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المواطن – الظهران

حجز عدد كبير من الفنانين الشباب من هواة ومحترفين أماكنهم فوق المنصاته الإلهامية، في قسم الإنتاج وفن الإخراج والتصوير، ضمن فعاليات مهرجان “حكايا مسك” الذي انطلق اليوم على أرض معارض الظهران الدولية، ويخبرون الجمهور الحاضرين عن حكايتهم الكاملة مع فن السينما والتصوير بنوعيه “السينمائي والفوتغرافي”.

وشرح المشاركون كيف حققوا طموحاتهم، كما يعبرون عن تطلعاتهم وأمنياتهم في هذا المجال، متفقين على أن هذا الفن يحتاج إلى الموهوبين في هذا المجال وأن المملكة تزخر بالعديد ممن يملك المهارات الكافية التي يستطيعون الإبداع والوصول بهذا الفن إلى مستوى متقدمٍ.

ورأى الفنان الشاب محمد سعد، أن في المنصات الإلهامية فرصة كبيرة، للكشف عن طريق النجاح والتحديات التي واجهته في أن يكون مخرجًا سينمائيًا محترفًا، مضيفًا في خطابه للجمهور: “لدينا في المملكة نخبة كبيرة من الشباب من محبي فن السينما بجميع أقسامه وفروعه، من إخراج وإنتاج وإضاءة وتصوير ومونتاج، وهؤلاء ينتظرون الدعم الحقيقي من الجهات المعنية، كي يحققوا كل ما يحلمون به في عالم الإخراج والتصوير”.

ويرى سعد أنه عندما يحكي الفنان قصته للحضور على المنصات في “حكايا مسك”، يكون لها تأثير إيجابيٌّ ويحفزهم على محاكاته، خاصة إذا احتوت القصة على تحديات عدة، استطاع الفنان أن يتغلب عليها، ويحولها إلى نقاط قوة لتعزيز نجاحه.

ويقول سعد الهويمل، المشرف على القسم: “خصصنا ست منصات إلهامية، بمعدل ثلاث منصات في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، وهذه المنصات بمثابة منبر للفنانين، لإيصال أفكارهم وخبراتهم وتجاربهم إلى الجمهور”.

وأضاف: “القسم لم يقتصر على المنصات الإلهامية، وإنما اشتمل إيضًا على مجموعة من ورش العمل التي تعلم الهواة الجديد والحديث في الإخراج والإنتاج السينمائيين، والتصوير الفوتغرافي، بوجود 12 مدربًا متخصصًا، أجابوا عن استفسارات الهواة والمحترفين، وردوا على استفساراتهم”، موضحًا أن “القسم سينظم 48 ورشة عمل، بمعدل 8 ورش عمل صباحية يومي الأربعاء والخميس، و16 ورشة عمل مسائية يومي الجمعة والسبت المقبلين”.

وأبان الهويميل أن أنشطة القسم تستهدف فئة الشباب في المقام الأول، وقال: “كل فعاليات مهرجان “حكايا مسك” تستهدف الشباب من عمر 18 إلى 25، وهي من أهم الفئات التي تحتاج منّا إلى التأهيل والتدريبب والتوعية والتثقيف، وهذا ما نحرص عليه في من خلال مشاركتنا في المهرجان.