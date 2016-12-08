8 فرق تشارك في البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بالشرقية ٣٨

المواطن- نوف العايد- الشرقية

يفتتح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المكلف العميد محمد يحيى الزهراني، وعند تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد، الأحد، بنادي الاتفاق، البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني ٣٨ بالمنطقة الشرقية، وبمشاركة ٨ فرق تمثل الإدارات العامة للدفاع المدني بالشرقية وفروعها، وهي:

فريق مديرية الدفاع المدني والشؤون الفنية، وفريق إدارة الخبر، وفريق إدارة الأحساء، وفريق إدارة الجبيل ورأس تنورة، وفريق إدارة الدمام، وفريق إدارة القطيف، وفريق مركز تدريب الدفاع المدني بالشرقية، وفريق قوة طوارئ الدفاع المدني بالشرقية، حيث تشارك هذه الفرق في ألعاب: “كرة القدم، والسباحة، والغوص، والجري، وتحمّل رجل الإطفاء”.

يتخلّل الحفل عزف السلام الملكي، ثم دخول الفرق المشاركة، بعدها سيتم رفع علم البطولة قبل أن يُعلن راعي الحفل عن الافتتاح الرسمي للبطولة، يليه انطلاق المباراة الأولى بين فريق إدارة الدمام وفريق إدارة الجبيل ورأس تنورة، بينما سيجمع اللقاء الثاني فريق المديرية والشؤون الفنية مع فريق إدارة الأحساء.

من جهته، صرّح العقيد عبد الهادي القحطاني المشرف العام على البطولة بأن جميع الفرق المشاركة جاهزة لخوض غمار هذه المنافسات من الناحية البدنية والفنية والذهنية، موضحًا أن هناك دعم كبير وجدته اللجنة المنظمة للبطولة من مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المكلف.

كما لفت إلى أن الهدف من إقامة هذه البطولة هو بثّ روح التنافس الشريف، ورفع المعدل اللياقي لدى منسوبي الدفاع المدني، لافتًا إلى أن هذه البطولة ستشهد العديد من الندوات التثقيفية عن أهم أعمال الدفاع المدني في أثناء الحوادث بهدف توعية المجتمع.