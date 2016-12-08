8 مسرحيات تتنافس على4 جوائز في مهرجان الفرق المسرحية

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المواطن – الرياض

أعلنت إدارة مهرجان الفرق المسرحية في دورته الرابعة والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، أنه تم اعتماد 8 عروض مسرحية للمشاركة في المنافسة على جوائز المهرجان الذي سيقام على مسرح الكلية التقنية بحي الريان، وتشمل أفضل عرض مسرحي وأفضل ممثل وأفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا.

وتتضمن العروض مسرحية “اليوم الأخير” من مكتب هيئة الرياضة بمدينة الرياض، من تأليف فايز الجريسي وإخراج بندر الحازمي، ومسرحية “خلف السور” من مكتب الهيئة بمدينة الدمام، وهي من تأليف أسعد العلايلي وإخراج فيصل بوحشي، كما تشارك مسرحية “غارة” من مكتب الهيئة بجدة، للمؤلف علي البدور وإخراج سلطان الغامدي، وتشارك مسرحية “سرير الأمنيات” لمكتب هيئة الرياضة بجازان من تأليف عزيز بحيص وإخراج خالد دحلان، وتتضمن العروض مسرحية “شطرنج” لمكتب هيئة الرياضة بنجران من تأليف وإخراج عبدالله الشماخ، وكذلك مسرحية “محاكمة” من مكتب حائل تأليف وإخراج خالد الحربي، ومسرحية ” ليس إلا ” من إعداد وإخراج علي الغوينم من مكتب الأحساء، ، وأخيرا مسرحية “ساعة في التوقيف” من مكتب الهيئة بالخرج من تأليف سعد المدهش وإخراج فهد المرزوق.

وأوضحت إدارة المهرجان أن هذه العروض ستخضع لتقييم لجنة تحكيم تتكون من الكاتب المسرحي والأديب عبدالعزيز الصقعبي رئيسا وعضوية الدكتور نايف خلف والفنان عبدالعزيز السكيرين، حمن خلالها اختيار الفائزين وتسليمهم جوائزهم، فيما سيكون المؤلف المسرحي مشعل الرشيد المعقب الرئيسي على العروض.

وأعلنت إدارة المهرجان عن وجود مسابقة للفرق المسرحية المدرسية الثانوية بعنوان (مسرح الفتيان) تضم 8 فرق ايضا، تنطلق منافساتها في الفترة الصباحية على مسرح مدارس التربية النموذجية، ويقوم بالتنسيق لها المخرج المسرحي أحمد الدغيشم.

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 ربيع الأول وتستمر على مدى 8 أيام، وسيكون الحضور لها مجاني، وتشمل دورة “تقنيات التمثيل” ويقدمها نوح الجمعان على مسرح بيوت الشباب، والمقهى الثقافي في الخيمة الثقافية وغيرها من الفعاليات المتنوعة.