8 نقاط توضح أهداف وآلية #حساب_المواطن

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المواطن – الرياض

إيمانًا بدورها في حماية المواطن محدود الدخل، والحد من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بأعتى اقتصاديات العالم، أطلقت الحكومة اليوم الخميس حساب المواطن، والذي سيتم من خلاله إيداع مبالغ ماليّة لدعم المواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

وسيتسلم المواطن دفعات نقدية شهريًّا، لمساعدته على استيعاب رفع الدعم، وسيكون هذا الحساب أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات، وقبل البدء في تطبيقها.

حساب المواطن في نقاط

كل مواطن سعوديّ سيقوم بفتح حساب موحد بدءًا من فبراير 2017، سيكون خلاله معلومات عن دخل أسرته.

ترصد الدولة مبلغ 25 مليار ريال لتعويض المواطنين عن انعكاسات خطة الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017.

سترفع الدولة قيمة الدعم المقدم للمواطنين تدريجيًا ليصل إلى قيمة 60 مليار ريال حتى العام 2020.

جرى تقسيم الفئات المستحقة للدعم إلى 5 شرائح، وفقًا لدخل الأسرة السعودية ويزيد الدعم النقدي للأسر الأقل دخلًا.

لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريالًا أي مبالغ نقدية من الدعم.

هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريًّا من المواد المشمولة بالدعم، مثل الكهرباء والمياه والبنزين.

سيكون الحساب مظلة شاملة لكل أشكال الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية والطاقة وغيرها لاحقًا.

سيجري تعديل قيمة الدعم المستحق للأسرة السعودية تبعًا لتغير دخلها وتغير استهلاكها.