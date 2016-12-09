9 أسباب وراء برودة القدم

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المواطن – وكالات

تبدأ عادة نزلات البرد من القدمين، فمثلًا بعد تعرض القدمين إلى درجات الحرارة الباردة لفتره عشرة دقائق أو أكثر تتضاعف فرص الإصابة بالبرد.

ويعود ذلك لسببين، أولهما برودة القدمين تسبب انقباض الشعيرات الدمويه في الأنف وبالتالي انكماش الدورة الدموية فيها وانخفاض أعداد الخلايا المناعية، مما يسمح بدخول 200 نوع من الفيروسات التي تسبب البرد.

وهناك9 أسباب وراء برودة اليدين و القدمين:

– الأنيميا.

– التدخين لأنه يسبب انقباض الأوعية الدموية في الأطراف ولهذا برودة اليدين والقدمين غالبة في المدخنين.

– مرض السكر.

– تصلب الجلد.

– نقص الغدة الدرقية.

– ضعف الدورة الدموية.

– اضطرابات الجهاز العصبي.

-بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.

– أدوية الصداع النصفي التى تتناول بدون وصفة طبية.