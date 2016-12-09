9 وظائف شاغرة للجنسين في مراكز “عبُور” بمحايل والنعيرية

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبُور” لتطوير خدمات التشخيص والتقييم والتأهيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، للعمل بفروع مراكز تنمية الإنسان في كل من “محايل عسير، والنعيرية”، وفق الأسماء الوظائف التالية:

1- عاملات (نظافة – رعاية شخصية) – النعيرية.

2- أخصائية تربية خاصة – محايل عسير.

3- أخصائي/ـة تخاطب – محايل عسير.

4- أخصائي/ـة علاج وظيفي – محايل عسير.

5- أخصائي/ـة علاج طبيعي – محايل عسير.

6- ممرضة – محايل عسير.

7- أخصائية اجتماعية – محايل عسير.

8- أخصائية نفسية – محايل عسير.

9- عاملات (نظافة – رعاية شخصية) – محايل عسير.

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