Do_Muslims_Love_Jesus مكانة المسيح في عقيدة المسلمين

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المواطن – سعد البحيري

تفاعل العديد من الدعاة والعلماء مع وسم باللغة الإنجليزية بعنوان: هل يحب المسلمون المسيح؟ “#Do_Muslims_Love_Jesus” وذلك بالتزامن مع احتفال الغرب بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

وقدم المسلمون إجابات واضحة وقاطعة حول مكانة السيد المسيح في عقيدة المسلمين بهدف توصيل رسالة للغرب حول مكانة نبي الله عيسى ومنزلته في الإسلام.

وقال الدكتور عبدالعزيز الفوزان : نحن نؤمن بالمسيح كنبي من عند الله ونؤمن بالإنجيل كتاب الله الذي أنزله إليه ومن لا يؤمن بعيسى والإنجيل فهو ” كافر”.

وتفاعل الشيخ عادل الكلباني مع الوسم بقوله : نعم نحب المسيح فهو كلمة الله التي قالها له “كن” فكان رجلاً للشرف في حياته وما بعدها.

وأشاد الداعية الكويتي نبيل العوضي بتفاعل المسلمين مع هذا الوسم داعياً إلى مزيد من المشاركة والنشر لتعريف الغرب كيف نحب المسيح ونؤمن به وتوضيح مكانته في عقيدة المسلمين.

وقال الداعية نايف الصحفي : نحن نحب المسيح ونؤمن به وبكتابه المرسل إليه وهذا جزء من عقيدتنا كمسلمين.

كما شارك العديد من المغردين عبر الوسم باللغة الإنجليزية كذلك لتوضيح مدى حبهم لنبي الله عيسى عليه السلام ومكانته لديهم.

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