Dojo جهاز صغير لحماية منزلك من الاختراق والتجسس

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الموطن-نت

أعلنت شركة IDC أنه بحلول عام 2020 سيتم ربط 80 مليون جهاز بشبكة الإنترنت، بينما بحلول 2025 سيكون هناك ما يقرب من 25 تريليون جهاز متصلًا بالإنترنت، بعد ظهور الكثير من الأجهزة الذكية التى تتيح التحكم في المنزل ومن أشهرها مساعد أمازون الذكي.

وفى عصر القرصنة فإنه يمثل تحديًا متزايدًا لمستخدمي الإنترنت للحصول على الأمان والخصوصية فى منازلهم، فالأجهزة المنزلية الذكية مثل أجهزة الإنذار، والحرارة، وأجهزة مراقبة الأطفال، والأضواء هي أقل أمنًا ومن السهل اختراقها، لذلك صممت شركة ” BullGuard” جهازًا جديدًا يحمل اسم” Dojo” لحماية منزلك من القرصنة الإلكترونية وبرامج الاختراق.

جهاز ” Dojo” صغير فى حجم الصخو، ويمكنك وضعه في راحة يدك، فمهمته الأساسية هي البحث عن أيّ أجهزة متصلة أو تحاول الاتصال بالشبكة المنزلية وإذا وجد اتصال يتم قطعه عنهم إلى أن يتأكد من سلامة الشبكة.

الجهاز يمكن وضعه في أي مكان في المنزل من دون الحاجة إلى أسلاك، فهو مزود بإضاءات بالأحمر والأصفر والأخضر تشير إلى أي نوع من النشاط يتم الكشف عنه في شبكة المستهلك، وبذلك يساعدك على معرفة الأجهزة المتصلة به، و في حال حدوث أي تهديدات للاختراق فإنه ينبهك بهذا الأمر.