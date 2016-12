STC تتوج الفائزين بمسابقة أولمبياد رواد الأعمال “ادخل الحلبة”

......

المواطن – الرياض

توجت شركة الاتصالات السعودية STC ممثلة بمبادرة انسبايريو التي أطلقتها لدعم رواد الاعمال بالمنطقة، الفائزين بمسابقة أولمبياد رواد الأعمال “ادخل الحلبة” (Get In The Ring) والتي أقيمت بالرياض بمشاركة 6 مشاريع ناشئة من السعودية وقطر والأردن والمغرب والسودان، حيث تميزت الفعالية بالمنافسة بين رواد الأعمال المشاركين في المسابقة والتي بدورها أثرت روح التحدي وخلقت جواً تفاعلياً بين لجنة التحكيم ورواد الأعمال.

وقد حقق مشروع (بك) من السعودية الفوز في مجال اللوجيستك، وحقق الفوز في مجال الدفع الإلكتروني مشروع (سمباي) من دولة السودان، وفاز مشروع (بيك) من المغرب في مجال التجارة الإلكترونية. وحصلت المشاريع الفائزة على جوائز نقدية و تذاكر سفر لحضور ختام فعالية ادخل الحلبة والتي سوف تقام في سنغافورة مطلع العام القادم 2017م.

جدير بالذكر أن أولمبياد رواد الأعمال والشركات الناشئة يعتبر مسابقة عالمية تقام في أكثر من 80 دولة يتنافس فيها رواد الأعمال في وسط الحلبة ويتم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة ومجموعة من المستثمرين.

