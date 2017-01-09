%15 تخفيض في ضح المياه في #الخفجي لمدة أسبوع

المواطن_ نوف العايد_ الخفجي

دعت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية؛ تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة، التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ويأتي ذلك نتيجة لأعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم 100 التابعة للمؤسسة بالخفجي، وهو ما سيترتب عليه خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلاّة لمدة أسبوع تبدأ من صباح يوم السبت المقبل 16 / 04 / 1438هـ وحتى نهاية مساء يوم الجمعة 22 / 04 / 1438هـ، على أن تعود في الساعات الأولى لصباح السبت 23 / 4 / 1438هـ حسب ما ورد في بيان المنتج وتنبيهه.

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن فرع المياه بمحافظة الخفجي سيتقبل خلال هذه الأربعة أيام ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً، وسيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة التي يتم استقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع وخصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة.

وأشار المهندس المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت خاصة، وأن وقت الخفض لن تتعدى الأربعة أيام كما هو مجدول له.