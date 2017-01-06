آبل توجه ضربة لسامسونج وتفتتح متجراً في كوريا الجنوبية

المواطن – نت

كشفت شركة آبل أنها تعمل حالياً على فتح أول متجر لها بكوريا الجنوبية، والتي تعتبر الموطن الأساسي لشركة “سامسونج” أقوى منافسيها، وهو ما يعد ضربة قوية من الشركة الأمريكية العملاقة، حيث كشفت الشركة صباح اليوم عن بعض البيانات التي أكدت فيه أنها ستبنى متجراً في مدينة “سيول” والتي تعتبر مسقط رأس “سامسونج”.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندى، فقد بدأت شركة آبل بالفعل بنشر إعلانات حاجتها لموظفين بمتجرها الجديد، فيما قالت وكالة الأنباء المحلية “يونهاب” إن البناء يجري في المنطقة الجنوبية من “سيول”، ومن المنتظر يتم افتتاح المتجر بحلول نوفمبر المقبل، ويمكن في الوقت الحالي للمستهلكين في كوريا الجنوبية شراء هواتف آيفون من خلال البائعين أو من خلال المتجر الإلكتروني لآبل.

وقالت آبل: “نحن متحمسون جداً لفتح لدينا أول متجر آبل في كوريا، والتي تعد واحدة من المراكز الاقتصادية الكبيرة في العالم وسوف رائد في الاتصالات السلكية واللاسلكية، ونحن الآن نبحث عن الفريق الذي سيقدم الخدمات لعملائنا في سيول، بالإضافة إلى التعليم والترفيه وهي الخدمات المحبوبة من قبل عملاء آبل في جميع أنحاء العالم”.