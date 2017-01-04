ارسنال يحقق رقمًا تاريخيًّا بعد التعادل مع بورنموث

ارسنال يحقق رقمًا تاريخيًّا بعد التعادل مع بورنموث

2017/01/04
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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Arsenal's French striker Olivier Giroud (2nd R) and Arsenal's Brazilian defender Gabriel (L) celebrate as Bournemouth's South African-born English midfielder Andrew Surman (R) reacts after Giroud scores their third goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Arsenal at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 3, 2017. The game finished 3-3. / AFP / Glyn KIRK / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / (Photo credit should read GLYN KIRK/AFP/Getty Images)

المواطن ـ نت

حقق فريق آرسنال الإنجليزي رقمًا تاريخيًّا لم يحدث خلال تاريخ الجانرز في الدوري الإنجليزي، حيث عوض تأخره أمام بورنموث أمس الثلاثاء بثلاثة أهداف دون رد إلى التعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

فريق المدفعجية كان قد تأخر بثلاثة أهداف دون رد أمام صاحب الأرض، لكنه استطاع العودة في آخر 20 دقيقة بفضل أهداف أليكسيس سانشيز، ثم لوكاس بيريز، وأخيرًا أوليفيه جيرو في الوقت بدل الضائع.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ النادي ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ينجح فيها في العودة من التأخر بنتيجة 0-3 وتحقيق التعادل بنتيجة 3-3.

يذكر أن آرسنال تعثر للمرة الثالثة آخر 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز متلقيًا هزيمتين وتعادل، الأمر الذي جعله مهددًا بخسارة المركز الرابع لصالح غريمه وجاره توتنهام هوتسبير الذي سيواجه تشيلسي الليلة.


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