أبا الخيل يطمئن على سير امتحانات 90 ألف طالبًا وطالبة داخل وخارج المملكة

المواطن - الرياض

تفقّد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور “سليمان بن عبد الله أبا الخيل” سير اختبارات عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مركز الملك سلمان للمعارض والمناسبات، في المدينة الجامعية، واطمأن على ضمان تأدية الطلاب في السجون امتحاناتهم، وأيضًا خارج المملكة في إندونيسيا، وسيريلانكا، والنيجر، حيث بلغ المجموع الكلّي أكثر من 90 ألف طالبًا وطالبة.

وقال أبا الخيل: “إنه لمن دواعي سروري أن أجد صرحًا من صروح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثّلة بعمادة التعلّم الإلكتروني والتعلّم عن بعد، تحقّق النجاح الذي يتطلّع إليه ولاة الأمر في هذا الوطن المعطاء لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تقاد بفكرٍ نيّر، لتفتح أمام الأجيال أملًا في تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والعمل المتميز، وما شاهدته في زيارتي للعمادة يثلج الصدر، ويعزّز النفس، ويبث الفخر في تقديم نموذج تعليمي من خلال الانتساب المطوّر الذي يخدم أبناء وبنات الوطن وجنودنا المرابطين في الحدود، والثغور، ووسط البلاد في جميع مناطق المملكة وعددٍ من الدول الإسلامية والعالمية، ليثبت للعالم أجمع عالمية هذه الدولة ووسطية مناهجها”.

وشدّد على حرص الجامعة على بذل المزيد من التقدّم في التعليم عن بعد المبني على التخطيط الاستراتيجي، والبحث عن كل وسيلة تجعل هذا العمل أفضل لتهيّئ فرصة التعليم الجامعي لأبنائنا الطلاب والطالبات في كل مكان داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن الجامعة، بكل وحداتها في الداخل والخارج وعبر منسوبيها، تؤدّي رسالة غاية في الأهمية، وتحقق الأهداف المهمة، ولها الأثر في خدمة الدين والوطن، وتحقيق تطلّعات ولاة الأمر.

وبيّن أبا الخيل حرص الجامعة على رفع جودة وتطوير التعليم عن بعد ليخدم أكبر شريحة من أبناء المجتمع وبناته، ويتم التعامل مع الطالب والطالبة من مرحلة التسجيل حتى حصولهم على شهادة التخرّج بشكلٍ إلكتروني، مشيدًا بما تقوم به الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من جهودٍ مباركة ومتميّزة في خدمة أبناء هذا الوطن الغالي.

وشكر مدير الجامعة منسوبي عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد على جهودهم المتميّزة في خدمة العملية التعليمية لمنسوبي العمادة، مشيدًا بحرص القائمين على اختبارات عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة في جميع المراكز.

ومن جانبه، شكر عميد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد “عبد العزيز بن سعد العامر” مدير الجامعة على زيارته التفقّدية، حيث اعتبرها تتويجًا منه للجهود المبذولة من منسوبي العمادة وتشجيعًا لجميع العاملين بها، فيما قدم له عرضًا بيانيًا لمنجزات العمادة بجميع مراكزها، البالغ عددها (235) مركزًا داخل المملكة وخارجها وداخل السجون، موضحًا أن العمادة، وبتوجيهٍ من مدير الجامعة، تسعى جاهدةً لجعل فترة الاختبارات أكثر يسرًا وسهولة من خلال توسيع دائرة مراكز الاختبار في المملكة، وسهولة الوصول إليها، وتوفير سبل الراحة والأجواء الملائمة لإجراء الاختبار، وهذا ما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر ببذل السبل والوسائل الممكنة لراحة الطلاب والطالبات في أثناء أداء اختباراتهم.