أبشر يتيح إنهاء معاملات الجوازات للمواطن والمقيم إلكترونياً بسهولة ويسر

المواطن – الرياض

ساهم برنامج “أبشر” في القضاء على الزحام الذي كانت تشهده الجوازات في السابق، وساعد في تسريع وتيرة العمل وإنهاء معاملات المراجعين والمستخدمين بكل يسر وسهولة.

ويتيح برنامج أبشر للمواطن والمقيم من المسجلين في البرنامج إنهاء معاملاتهم من خلاله دون الحاجة لمراجعة الجوازات، كونه يقدم خدمات إلكترونية كاملة.

وكانت جوازات المنطقة قد نظمت بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة وبمشاركة عدة جهات حكومية محاضرة بعنوان “كيف نكون قدوة؟”، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالمشاركة بملتقى “كيف نكون قدوة؟”، وبمتابعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وإشراف مباشر من مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء خلف الله الطويرقي.

ويمكن للمواطن والمقيم التسجيل عبر برنامج أبشر والاستفادة من الخدمات التي يقدمها بسهولة ويسر توفيراً للوقت والجهد عبر هذا الرابط (هنا).