أبل تزيد إنتاج سماعات AirPods .. هنا السعر

المواطن – نت

كشف تقرير جديد لموقع Digitimes الأمريكي، عن أن سماعات Airpods اللاسلكية الجديدة لشركة أبل تحقق نجاحاً كبيراً، فتأخير إطلاقها لمدة شهرين ساهم في زيادة الطلب عليها، ليصل إلى ذروته، ورغم أن شحن السماعات يستغرق 6 أشهر، لكن كشف تقرير صيني عن أن Inventec مورد السماعات قرر زيادة ساعات العمل في مصنع شنجهاى، فهذا الإنتاج الإضافى يساعد على تحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب.

تعمل سماعات airpods لاسلكيًا، فهي مناسبة لكثيري السفر والتنقل الذين يحتاجون إلى أداة سهلة وعملية، خاصة مستخدمي هاتفي آيفون 7 و7 بلس، كما تعمل بسهولة فائقة ولا تحتاج إلى أي إعدادات أو خطوات معقدة، فاتصالها بالهاتف الذكي لا يحتاج سوى ضغطة زر واحدة، كما تشغل المستشعرات السماعات عند وضعها داخل الأذن، كما يمكنها العمل لمدة 5 ساعات دون الحاجة إلى شحنها، وتتوافر بسعر 159 دولارًا.