أبل تستعد لتحقيق إيرادات تراكمية مذهلة.. تريليون دولار

المواطن - وكالات

نجحت شركة أبل الأمريكية في الوصول إلى إيرادات تراكمية تقترب من تريليون دولار حققتها عبر منتجات ذات صلة بنظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس، وذلك منذ طرحت الشركة أول جهاز لها في عام 2007.

وأوضح المحلل المالي هوراس ديديو المهتم بتحليل إستراتيجية عمل شركة أبل وتوقعاتها المالية، أن الشركة سوف تصل هذا العام إلى تحقيق رقم تريليون دولار من خلال إجمالي مبيعاتها من الأجهزة القائمة على نظام آي أو إس مثل آي فون، إلى جانب حصتها من عائدات البرمجيات المبيعة ضمن متجر “آب ستور”.

وأكد المحلل أن الإيرادات التراكمية لهاتف آيفون، الذي يسميه المنتج الأكثر نجاحًا عبر كل الأزمنة، ستصل مع أجهزة آيباد وآيبود تاتش وساعة أبل الذكية ومنصة أبل تي في التي تستخدم جميعها نظام آي أو إس ما يقرب من 980 مليار دولار بحلول منتصف عام 2017.