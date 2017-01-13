أبل تطلق الإصدار التجريبي الرابع من ماك أو إس “سييرا” 10.12.3 للمطورين

المواطن - الرياض

أطلقت شركة أبل الإصدار التجريبي الرابع من نظام ماك أو إس سييرا 10.12.3 للمطورين. وهذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها أبل إصدارًا تجريبيًا من النظام، مما يعني أن الإصدار السابق كان يحتوي على العديد المشاكل البرمجية التي استدعت ركض أبل لتصحيحها على الفور.

بدأت أبل في إطلاق الإصدار التجريبي الأول من ماك سييرا في 14 ديسمبر 2016، ثم أطلقت الإصدار الثاني منه في 20 من الشهر نفسه. وأتى الإصدار التجريبي الثالث في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع، لكنه كان يحتوي على مشاكل تؤثر على شريط اللمس الموجود في أجهزة ماك بوك الجديدة. ويبدو أن الشركة حلّت تلك المشكلة بشكلٍ مؤقت.

وأطلقت أبل إصدار 12.12.2 من ماك قبل هذا الإصدار التجريبي، وكان يحتوي على أربعة خلفيات جديدة، مع رموز تعبيرية مُعاد تصميمها، وإدراج بعض التحسينات في الرسوميات وأمن النظام، وحل بعض المشاكل البرمجية الأخرى.

إذا كنت أحد مطوري أبل وترغب في تحميل الإصدار التجريبي الرابع من ماك سييرا 10.12.3؛ فإن كل ما عليك فعله هو التسجيل على الموقع الرسمي لتصبح عضوًا، وفور قبولك، ستحصل على التحديثات المُتاحة.