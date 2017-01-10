أبل تكشف عن 3 أجهزة آيباد خلال 2017

المواطن – نت

كشف تقرير حديث أن شركة أبل بصدد الكشف عن أجهزة آيباد في أبريل المقبل، وتأتي التوقعات هذه المرة من مينج تشي كو المحلل بشركة KGI للأوراق المالية، الذي لديه تاريخ حافل من الشائعات الصحيحة عن أجهزة أبل، إذ يتوقع أن تزيح الشركة الأمريكية الستار عن ثلاثة أجهزة آيباد برو خلال هذا العام.

وسيتميز الجهاز الأول بشاشة 12.9 بوصة، بينما سيبلغ قياس شاشة الجهاز الثاني 10.5 بوصة، بينما النسخة الأقل سعراً سيبلغ حجم شاشتها 9.7 بوصة، وسيدعم أول جهازين بشرائح A10X، التي تعد النسخة الأكثر قوة من معالج هاتف آيفون 7، بينما سيزود النموذج 9.7 بوصة برقاقة A9 التي يعمل بها هاتف 6s.

ويعتقد كو أن النموذج قياس 9.7 بوصة سيمثل نحو 60% من إجمالي شحنات أجهزة الآيباد هذا العام، وعلى الرغم من أن الشحنات الشاملة ستنخفض بمقدار 10% على أساس سنوي، يزعم كو أن الموديلات الجديدة ستأتي بسعر متوسط، وبالتالي سيساهم هذا الأمر في زيادة الإيرادات.