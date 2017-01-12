أتلتيكو مدريد يراقب نجم آرسنال!

المواطن ـ وكالات



ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن أتلتيكو مدريد على استعداد لإعادة المهاجم ألكسيس سانشيز إلى إسبانيا في الصيف المقبل، في حال التواصل إلى اتفاق مع آرسنال.

وازدادت الشائعات بشأن رحيل المهاجم الدولي التشيلي عن آرسنال بعد أن رفض النادي الإنجليزي طلباته بشأن العقد الجديد، فيما يسعى الكثير من الأندية للحصول على خدماته.

وأشارت هذه التقارير أن أتلتيكو مدريد يرى في ألكسيس سانشيز بمثابة بديل للمهاجم أنطوان جريزمان، فيما سيكون النادي الإسباني على استعداد لتقديم 70 مليون يورو التعاقد معه.

وكشفت هذه المصادر أيضاً أن أتلتيكو مدريد أجرى محادثات مع ألكسيس سانشيز عندما كان لاعباً في برشلونة، ولكن آرسنال فاز في معركة الحصول عليه بعد أن قدم عرضاً أكبر في ذلك الوقت.

ويحاول مسؤولو أتلتيكو مدريد تحقيق ما فشلوا به قبل سنوات قليلة من خلال التعاقد مع اللاعب التشيلي، رغم دخول باريس سان جيرمان على الخط وإمكانية تقديم مبلغ ضخم يفوق إمكانات النادي الإسباني.