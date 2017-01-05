أجويرو: ميسي الأفضل في العالم لهذه الأسباب

المواطن ـ نت



أكد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أحقية مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة في الفوز بجائزة “الأفضل”، التي سيمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2016.

وسيطر كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، على جميع الجوائز الفردية في العام المنصرم، بما فيها جائزة الكرة الذهبية.

ويملك ميسي فرصة أخيرة لخطف جائزة فردية من غريمه التقليدي، في 9 من ينار الجاري خلال حفل سيقيمه الفيفا لتوزيع جائزة “الأفضل”، التي تم إطلاقها للمرة الأولى بعد فض الشراكة مع فرانس فوتبول في الكرة الذهبية.

وقال أجويرو، في تصريحات لوسائل الإعلام: “ميسي يتفوق على جميع لاعبي كرة القدم في العالم، هو أفضل من اللاعبين المرشحين معه، ولا أقول هذا الكلام لأنه صديقي”.

وتابع “أتدرب كثيرًا مع ليو وأرى بعيني ما هو قادر على فعله بالكرة، إنه يقوم بأشياء لا يوجد أي لاعب آخر قادر على القيام بها، بلا شك، إنه الأفضل في العالم”.