أجويرو يُحقق رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ نت



أحرز المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتي، ثاني أهداف فريقه في المباراة التي يخوضها ضد بيرنلي والتي تلعب لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغل الدولي الأرجنتيني خطأ دفاع بيرنلي في التمركز وخروج حارس المرمى، ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الضيوف وتسكن الشباك.

وسجل أجويرو الهدف رقم 11 في الدوري في الموسم الحالي، والهدف رقم 113 له في البريمرليج بشكل عام، ليصبح أكثر لاعب يسجل الأهداف منذ انتقاله إلى اللعب في البطولة الإنجليزية قادمًا من أتلتيكو مدريد.