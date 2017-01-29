أحمد الفريدي يوجه رسالة إلى زوران

المواطن ـ محمد سلام

حرص نجم نادي النصر، أحمد الفريدي، على توجيه رسالة إلى المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي قرّر الرحيل عن تدريب الفريق النصراوي، وذلك بعد تلقّيه عرضًا من نادي العين الإماراتي.

ووضع الفريدي صورة زوران عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وعلّق عليها بقوله: “شكرًا، يا عبقري.. الجميع يتفق أنك الأفضل فنيًا، ولكن نسوا أنك زرعت الروح”، وأضاف: “المقصد الروح الجماعية، والدليل، الصورة وفرحة الاحتياط بالهدف”.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت، قبل قليل، عن اتفاقها النهائي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على تولّي قيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، وسيصل المدرب إلى السعودية خلال اليومين المقبلين.