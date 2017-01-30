أخبار دعم فواتير الكهرباء لمستحقي الضمان “قديمة”

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الأخبار المتداولة حول دعم فواتير الكهرباء لمستحقي الضمان الاجتماعي قديمة.

وشدّد، في تصريحاتٍ لـ”الإخبارية”، على أن الدعم تم تحويله نقدًا.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس، الأحد، أقاويل تفيد بأن مستحقي الضمان سيحصلون على دعمٍ في فواتير الكهرباء، وهو ما نفاه متحدث العمل، حيث تحوّل النقد بشكلٍ رسمي إلى نقدي، وتم إرسال رسالة على هواتف المستفيدين من الضمان الاجتماعي تفيد بأنه تم تسجيلهم في برنامج “حساب المواطن” تلقائيًا دون الحاجة إلى الدخول على بوابة البرنامج للاطّلاع على البيانات وتحديثها.