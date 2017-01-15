أرباح #المراعي تتخطى حاجز المليارين

المواطن - الرياض

أنهت شركة المراعي عام 2016م بمكاسب قوية، محققة صافي مبيعات يقدر بـ 14.7 مليار ريال، وذلك بنمو نسبته 6.6% عن العام السابق.

كما أطلقت خلال 2016م (16) منتجاً جديداً، كان من ضمنها الحليب المجفف والكب كيك، ما عزز مكانتها كشركة رائدة تقود صناعة الأطعمة والمشروبات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وعلى الرغم من الظروف التجارية الصعبة والمنافسة الشديدة، فقد ارتفع هامش صافي الربح إلى 14.2% من المبيعات. وذلك بفضل التركيز على الكفاءة التشغيلية والضبط الشديد للتكاليف والاستفادة من تكلفة المدخلات. حيث بلغ صافي الربح 2.1 مليار ريال، وذلك بنمو قدره 8.6% مقارنة بالعام السابق، كنتيجة للتحسن في قطاعات الألبان والعصائر والمخبوزات، في حين أن قطاع الدواجن زادت خسارته بسبب المنافسة الشديدة من المنتجات المجمدة المستوردة خاصة بالربع الأول من العام على وجه التحديد.

واستمرت المراعي في الاستثمار في قدراتها التشعيلية بـمبلغ 4.5 مليار ريال وفقاً لبرامجها الاستثمارية. حيث تضمن ذلك بشكل رئيسي مصنع إنتاج‏ الألبان في الخرج ومصنع إنتاج‏ المخبوزات المجهز بأحدث التقنيات الفنية في حائل، إضافة إلى مزارع الأعلاف في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

كما ارتفع ربح السهم الواحد في الشركة من 2.35 ريال إلى 2.54 ريال.

يذكر أن شركة المراعي تملك علامات تجارية عدة تقدم منتجاتها للأسواق، هي «المراعي» للعصائر والألبان والحليب ومشتقاته، ولوزين للمخبوزات، ودجاج اليوم، وحليب الأطفال نيورالاك. إضافة إلى الشراكة مع شركة شيبيتا اليونانية في العلامة التجارية سفن دايز”.