أردني ينقذ سعودية اصطدم زوجُها بمركبته

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

ضرب شاب أردني، مثلاً في الشجاعة والنبل، مساء أمس الاثنين، وذلك بسرعة نقل مواطنة سعودية وبرفقتها زوجها للمستشفى؛ مما ساعد على تلقيها العلاج بسرعة وتحسن حالتها الصحية، وذلك بعد اصطدام مركبة المواطن السعودي بمركبة الشاب الأردني في حي الشميساني بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح المتحدث الرسمي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي، في بيان صحفي، بأن الشاب الأردني محمد حيمور، ضرب أروع الأمثلة الكريمة والنبيلة وذلك عندما قام بنقل زوجة المواطن للمستشفى فور وقوع الحادثة، وسجل تنازله لدى الجهات الأمنية بسرعة رغم أحقيته في الحادث وضرر مركبته.

وأضاف بأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ثمّن موقف الشاب الأردني .مؤكداً بأنه ليس بمستغرب على أبناء المملكة الأردنية الهاشمية المواقف الطيبة، التي تدل على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.