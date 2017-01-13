أسرار لم تعلمها عن أقدم نسخة iOS

المواطن - وكالات

كشف المدون سوني ديكسون، المشهور بعرض محتويات برامج آبل، عن أسرارا لم تعرض من قبل عن أقدم نسخ من نظام iOS التي زودت بها أول أجهزة آيفون.

وبين المدون نسختين من نظام iOS، النسخة الأولى كانت من تصميم Tony Fadell المدير السابق لقسم تطوير أجهزة iPod، وتمتاز النسخة بوجود “عجلة تمرير” على الشاشة تمكن المستخدم من التحكم بالوسائط كما هو الحال في أجهزة iPod، أما النسخة الثانية التي تظهر في الفيديو فهي من تصميم سكوت فورستال نائب الرئيس الأول لقسم برامج الحماية في شركة آبل، وتشبه هذه النسخة إلى حد كبير نسخ نظام iOS الحالية حيث لكل عنصر من عناصر القائمة زر خاص به على الشاشة التي تعمل باللمس.