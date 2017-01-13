أسعار الذهب تنزل عن أعلى سعر في سبعة أسابيع بفعل صعود الدولار

المواطن- واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجل ذروته في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل صعود الدولار وبدء تصحيح فني لكنه مازال يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش نزل السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1193.66 دولار للأوقية (الأونصة) وكان المعدن لامس أقوى مستوياته منذ 23 نوفمبر عندما سجل 1206.98 دولار أمس الخميس.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.5 % إلى 1193.80 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 16.65 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوى في نحو شهر عند 16.92 دولار الجلسة السابقة.