أسعار النفط تترقب تنفيذ اتفاق “أوبك”

المواطن – نت

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 56.76 دولار للبرميل، بانخفاض 13 سنتاً عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة، وذلك بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.65 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتاً عن سعره في آخر تسوية.

وقال محللون: إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين، بما لا يعطي مجالاً يذكر لزيادات كبيرة جدا ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة.

وجاء تراجع اليوم الجمعة، بعدما زادت الأسعار في الجلسة السابقة عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات السعودية وأبوظبي، في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين، الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي.

وأظهر مسح لـ”رويترز” نشرت نتائجه هذا الأسبوع، أن إجمالي إمدادات “أوبك” في ديسمبر، لم تنخفض إلا قليلا لتصل إلى 34.18 مليون برميل يومياً من إنتاج معدّل بلغ 34.38 مليون برميل يومياً في نوفمبر. واستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع.

وبينما قال تجار إن أسواق النفط تتلقى دعما جيداً من التخفيضات المتفق عليها في الإنتاج، إلا أنهم أشاروا إلى استمرار وجود شكوك في أن يلتزم جميع المنتجين التزاما كاملا بالتخفيضات المزمعة.

وقال فيريندرا تشاوهان محلل النفط لدى “إنرجي أسبكتس” في سنغافورة: “الكرة في ملعب أوبك لتطبيق التخفيضات المعلنة وإثبات خطأ المتشائمين”.