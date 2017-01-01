أسوس تطلق هاتفاً جديداً بنظام أندرويد نوجا وبطارية عملاقة

المواطن – نت

كشفت تقارير مسربة عن هاتف جديد من شركة أسوس يحمل رقم النموذج X00GD والذي يأتي بمواصفات مميزة إلى حد ما، فوفقاً للجنة الاتصالات الصينية TENAA فإن الهاتف يأتي بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، وهو ما يعني أنه أول هاتف من أسوس يحمل نظام التشغيل نوجا 7.0.

ويمتلك الهاتف الجديد أيضاً بطارية قوية سعة 4850 mAh ويوفر شاشة 5.2 بوصة، بدقة عرض 720×1280 بيكسل، وهو ما يعني أن الهاتف سيمتلك عمر بطارية طويلاً، أما فيما يتعلق بالأبعاد فإن الهاتف الجديد يأتي بأبعاد 149.5×73.7×8.85 ملم، ويزن حوالي 169 جراماً، وسيمتلك معالجاً ثماني النواة 1.5 GHz، وفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي.

أما فيما يتعلق بالكاميرا، فإن الهاتف يوفر كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED مزدوج، ومنفذ بطاقة microSD، وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي فهو يأتي في ثلاثة خيارات هي 2 جيجا و3 جيجا و4 جيجا، توفر سعات تخزين 16 جيجا و32 جيجا و64 جيجا بايت على التوالي.

وفي حين لا توجد أي أدلة كافية إلا أنه من المتوقع أن يكون الهاتف الجديد عضواً في سلسلة ZenFone 4 المقبلة من الشركة، والتي من المتوقع ظهورها في 2017.

الجدير بالذكر أن شركة أسوس أكدت بالفعل أنها ستعلن عن هواتف ZenFone جديدة خلال فعاليات CES 2017 الأسبوع المقبل، لذلك فمن المنتظر أن نرى هاتف X00GD خلالها، فضلاً عن إمكانية إطلاق ZenFone Zoom أيضاً.