أعمال فنية وأشغال يدوية في #كرنفال_العليا الثاني

أقامت مدارس العليا الأهلية اليوم، الجمعة، الكرنفال الثاني الذي يهدف لمساعدة الطلاب على ممارسة الأعمال، والتجارة، والأشغال اليدوية، وتثقيفهم بشتى الأنواع والممارسات.

تضمّنت الأركان عدة أشغال منها التاجر الصغير، وهو مشاركة لبعض الطلاب لعرض منتجاتهم للاستفادة المالية، كذلك تضمّنت الأركان الصناعة اليدوية والتراث مثل الفخار وغيره، إضافة إلى عرض رسومات عبر لوحة من رسم طلاب المدرسة من مراحلها، وأقامت المدرسة نشاطات عدة، ومسابقات، وسحب على جوائز قيمة.

كما شهد الكرنفال مشاركة بعض الجامعات منها كلية المعرفة، وكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، وكليات الرياض لطب الأسنان، وذلك لتقديم وتعريف عمّا يحتويه كل قسم لتثقيف الطلاب والزوار عنها، ولتحديد رؤيتهم المستقبلية، وتفاعل الطلاب والمشاركين بهذا الكرنفال، الذي يعد للعام الثاني على التوالي، والذي شهد التغيير والتطوير ليستفيد كل طالب ومشارك.

فيما التقت “ المواطن ” ببعض من أولياء أمور طلاب المدراس، حيث قال حسين الحُمدي إن الكرنفال شجّع ابنه للحضور والمشاركة للاستفادة منه، إذ يوجد عدة مواهب وأنشطة تساعد ابنه على التأقلم والتعلّم، كما قدّم شكره للقائمين على هذا الكرنفال الذي اعتبره دفعة معنوية للطلاب.

وأكّد أحد أولياء الأمور الحاضرين أنها فكرة رائعة ومبهرة، كما أن اختيار الوقت واليوم مناسب للجميع، حيث سنح للجميع المشاركة، وأن الأنشطة الموجودة ساهمت في تكيّف وإصرار أولاده على الحضور.

وعبّر ضياء الرحمن شاكر، أحد أولياء الأمور الحاضرين، عن أن الكرنفال شجّعه لحضور ابنه ومشاركة زملائه، حيث إن أوقات المدرسة لا تتّسع لمشاركة زملائه والتقرّب منهم.