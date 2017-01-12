أكثر من 50 أسرة منتجة تشارك في مهرجان بيشة الأول

المواطن- نواف آل مثاعي- بيشة

دشّن محافظ بيشة “محمد بن سعيد بن سبرة” اليوم، الأربعاء، مهرجان بلدية بيشة الأول للأسر المنتجة والحرف اليدوية بسوق النساء الذي يحتوي على 50 محلًا منظمًا بطريقةٍ متميزة، إضافة إلى مكاتب للإدارة والإشراف، وتجوّل “بن سبرة” على أجنحة الأسر المنتجة، واستمع إلى شرحٍ مفصّل من المدير التنفيذي للمهرجان “محمد بن ربيعان المعاوي”،

ومن جانبه، أوضح رئيس البلدية “محمد بن حمد آل بشر” أن المهرجان يهدف إلی دعم الأسر المنتجة، مشددًا على اهتمام القيادة الحكيمة لتحويل المجتمع من الرعوية إلى التنموية، لتكون هذه الأسر قادرة على الاكتفاء الذاتي، واعدًا بالعمل كفريقٍ واحد للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية وفق تطلّعات القيادة الحكيمة، ورؤية ٢٠٣٠.

ويتميّز السوق الجديد بالعديد من الخدمات، ومن أبرزها موقعه النموذجي بوسط المحافظة.

وجهّزت البلدية كل المحال إلى وجود دورات مياه، ومصلّى للنساء، وحضانة أطفال، وعيادة طبية، وشبكة واي فاي، كما تم تصميم مدخل السوق بما يتناسب مع نوعية مرتاديه من جميع شرائح المجتمع من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت مشرفة السوق الباحثة والمشرفة على الأسر المنتجة بفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية “منيرة كردي” إنه تم تخصيص موظّفات لمتابعة أعمال السوق اليومية من تنظيمٍ مستمر، وتكوين فرق دائمة، كما توقّعت أن يساهم السوق في تنظيم عمل السيدات من صاحبات المتاجر النسائية المختلفة، وأن تكون بمنزلة النافذة التسويقية لمنتجاتهن.

وتضمن توفير بيئة آمنة لهن، إلى جانب تعزيز قيمة هذه المهنة من الجانب الثقافي والتاريخي، مضيفةً أن المهرجان يشارك به أكثر من 50 أسرة منتجة، وما زال في قوائم الانتظار للدخول للسوق قرابة 130 أسرة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الفعاليات والبرامج داخل السوق لتحقيق شراكات، وخبرات فنية، ومستوى تنموي ومعيشي أفضل، وفي السياق نفسه، أعلن رئيس بلدية بيشة “محمد آل بشر” عن تخصيص أرض بمساحة 3000 مترًا مربعًا في سوق التمور لمركز التنمية الاجتماعية، وذلك لاستخدامها كمعارض للأسر المنتجة بلجان التنمية.

وفي نهاية اللقاء، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة في النسخة الحالية الأولى للمهرجان، والنقلة النوعية في التنظيم، والفعاليات المصاحبة للمهرجان، موجهًا شكره لبلدية بيشة والقائمين على المهرجان.