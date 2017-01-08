ألمانيا تعتقل أكثر من 900 شخص خلال 2016 لهذا السبب

المواطن – نت

اعتقلت السلطات الألمانية نحو 900 شخص بتهمة الاتجار بالبشر في عام 2016، وهو ما يقل بكثير عن عام 2015، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة “فيلت ام سونتاج” نقلاً عن أرقام من وزارة الداخلية الألمانية، إن عدد من احتجزتهم الشرطة الاتحادية الألمانية حتى نهاية نوفمبر 2016، بلغ 906 أشخاص، مقابل 3370 مهرباً في عام 2015.

وأضافت أن الانخفاض في الاعتقالات يرجع إلى إغلاق بعض البلدان لمسار الهجرة عن طريق البلقان، أحد الطرق الرئيسية لانتقال اللاجئين من تركيا إلى أوروبا الغربية. كما انخفض العدد الكلي للمهاجرين الساعين للجوء في أوروبا الغربية في عام 2016، موضحة أن معظم المشتبه بهم كانوا من سوريا (72)، وبولندا (70)، وألمانيا (57)، والعراق (57) وروسيا (56). ولاتزال حدود ألمانيا مع النمسا البقعة الساخنة الرئيسية للاتجار بالبشر في ألمانيا، حيث اعتقلت السلطات 481 شخصًا تورطوا في ذلك عام 2016.