ألمانيا قلقة من الازدياد الكبير في عدد المتطرّفين

المواطن – وكالات

أكّد رئيس الأجهزة الأمنية الألمانية أمس، الأحد، أن عدد المتطرّفين شهد ازديادًا كبيرًا في البلاد، موضحًا أن “الإسلام المتطرّف” بات يمثّل تهديدًا متناميًا، بالرغم من تشتّت أنصاره.

ولفت “هانز جورج ماسن” إلى أن عدد السلفيّين والأصوليّين ارتفع في ألمانيا من 3800 عام 2011 إلى أكثر من 9700 اليوم، وأنه لأمرٍ مُقلقٍ جدًا أن نرى هؤلاء يتطوّرون ويتنوّعون، على حد قوله.