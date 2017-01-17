أليكسيس سانشيز يعترف بتهربه الضريبي

المواطن- الرياض

اعترف التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لمحكمة إسبانية بتهمة التهرب الضريبي والتي تقدر قيمتها بمليون يورو، في الفترة التي لعب فيها لبرشلونة، بين عامي 2011 و2014.

وأرسل سانشيز اعترافه للمحكمة عبر مقطع فيديو تم الاستماع له في جلسة، اليوم الإثنين، لم تستغرق أكثر من دقيقتين لينتظر معرفة الغرامة التي ستُفرض نتيجة التأخر في سداد الضرائب.

ويحاول الفريق القانوني لسانشيز التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لتخفيف قيمة الغرامة وفترة عقوبة السجن، التي من المتوقع أن تكون قصيرة وبالتالي ستصدر مع وقف التنفيذ.

وكان المدعي العام ميجيل أنخيل بيريز قد اتهم سانشيز بالتهرب من دفع نحو 984 ألف يورو قيمة الضرائب على حقوق الصور التي تستخدمها شركة مالطية، في نوفمبر الماضي، لينضم إلى نجوم برشلونة المتهمين بالتهرب الضريبي مثل ليونيل ميسي، نيمار، وخافيير ماسكيرانو.