أمانة القصيم تعتمد الإجراء السريع في تجديد الرخص الصحية والمهنية

المواطن – القصيم

اعتمدت أمانة منطقة القصيم, نظام “الإجراء السريع”, الذي يهدف لتسريع وإتمام إجراءات تجديد تراخيص الأنشطة الصحية والمهنية والمختصة في أسرع وقت وأبسط إجراء .

وأوضح وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات المهندس عبدالعزيز بن محمد المهوس أن “الإجراء السريع”، يتم من خلال خطوات إلكترونية عبر بوابة أمانة المنطقة الإلكترونية فيما تتولى البلديات الفرعية الرقابة السابقة واللاحقة والتأكد من توافر الاشتراطات النظامية لهذه الأنشطة .

وأشار إلى أن إدارة الرخص الصحية والمهنية بالوكالة, بدأت تطبيق الخطوة الإجرائية الجديدة مع بداية العام الهجري الحالي محققة نتائج ايجابية في اختصار الوقت وتسريع الإجراء وتبسيطه، بالإضافة إلى تواصل العمل لتطوير هذه الخطوة الإجرائية وغيرها من الخطوات في مجال الرخص الصحية والمهنية.