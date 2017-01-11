أمانة تبوك تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز

المواطن – تبوك



ألزمت أمانة منطقة تبوك – ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة – جميع المخابز باستخدام الأكياس الورقية كبديل للأكياس البلاستيكية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي, أن الأمانة ألزمت جميع مخابز ” التميس ” في المدينة, بالتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية لما تسببه من أضرار صحية كبيرة على مستخدميها في حال تم حفظ الخبز فيها وهو ساخن.

وبيّن الدكتور بديوي, أن الأمانة استبقت هذه الخطوة بحملة توعوية حرصاً منها على صحة المواطن والمقيم, شملت جميع مخابز ” التميس ” وذلك بتوزيع 2000 كيس ورقي لتكون نموذجاً للأكياس التي سيتم إلزام المخابز بها ، مشيراً إلى أن المخابز المخالفة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقها.

وحث الدكتور بديوي جميع المواطنين والمقيمين, على التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن جميع مخابز ” التميس ” غير الملتزمة ببيع الخبز في الأكياس الورقية على هاتف البلاغات 940 أو من خلال تطبيق الأمانة للأجهزة الذكية أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني .