أمريكا “تعاقب” أحد المقرّبين من بوتين

المواطن – وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أمس، الإثنين، عقوبات على محققٍ جنائي روسي كبير، مُقرّب من الرئيس فلاديمير بوتن، وشخصين يُشتبه في أنهما سمّما المعارض وعضو الاستخبارات الروسية السابق “ألكسندر ليتفيننكو” في لندن، عام 2006.

وقالت وزارة المالية ووزارة الخارجية الأمريكية إن “ألكسندر باستريكين” رئيس لجنة التحقيق الروسية، و”أندري لوغوفوي”، و”ديمتري كوفتون” أضيفت أسماؤهم إلى “قائمة ماغنيتسكي”، نسبةً إلى تشريع أمريكي يعود إلى ديسمبر 2012، ويجيز تجميد أصول ومصالح مسؤولين روس في الولايات المتحدة، حيث تتّهمهم واشنطن بـ “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ويعمل “سيرغي ماغنيتسكي” محام مالي، وأصبح رمزًا لمكافحة الفساد في روسيا بعدما اعتقل في عام 2008 إثر كشفه عمليات فساد بقيمة 5.4 مليارات روبل (نحو 130 مليون يورو)، حيث ارتكبها مسؤولون في الشرطة والمالية على حساب الدولة الروسية، بحسب تصريحاته.