أمن الطرق يحبط تهريب “قات” بنصف مليون ريال بجازان

أمن الطرق يحبط تهريب “قات” بنصف مليون ريال بجازان

2017/01/03
الساعة 10:02 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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قات بنصف_مليون طرق_جازان

المواطن – جازان

أطاحت دوريات امن الطرق بمنطقة جازان بمركبة من نوع كامري محملة بنبات القات المحظور، وذلك بعد رصدها بمفرق الحقو شمال مدينة جازان، وعند محاولة استيقافها رفض قائدها الانصياع للأمر فجرى متابعتها وتضييق الخناق عليها إلى أن تمت اﻹطاحة بها.

واتضح أن قائدها في العقد الثالث من العمر وقدرت قيمة الكمية التي بحوزته بأكثر من نصف مليون ريال، وقد تمت إحالته رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره الجزيل للفرقة القابضة حاثاً على مضاعفة الجهود.

 


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