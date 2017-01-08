أمن المنشآت تستعد مبكراً لموسم الحج

المواطن _ الرياض

ترأس قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري الاجتماعَ الأول للإعداد لمهمة الحج لعام 1438هـ وذلك بمقر قيادة قوات أمن المنشآت بمدينة الرياض.

وفي مستهل الاجتماع بارك اللواء الجباري ما تحقق من إنجاز بإسقاط عنصرين من عناصر الإرهاب وما برز من نجاح جديد ليس بغريب على رجال الأمن، مؤكداً أن هذه البلاد آمنة برعاية وحفظٍ من الله أولاً ثم بجهود رجالٍ قدموا الغالي والنفيس للذود عن هذه البلاد الطاهرة.

بعد ذلك شدد اللواء الجباري على أهمية العمل المبكر لمهمة الحج والتي تعتبر شرفاً دينياً يسعى له الجميع للوصول لتطلعات القيادة الرشيدة والتي تقدم كل ما من شأنه إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات وتسهيلات لرجال الأمن لتأدية أعمالهم بكل يسر وسهولة.

كما نوقشت العديد من الجوانب التي تهم أعمال قوات أمن المنشآت في مهمة الحج وهي إدارة وتنظيم الحشود بقطار المشاعر المقدسة وتحديد النقاط التي يجب الوقوف عليها والعمل مبكراً لتحقيق أعلى مستويات النجاح وذلك بالتعاون من الجهات الأمنية والحكومية الأخرى ذات الصلة لدراسة الجوانب المشتركة.

من جهة أخرى جدد اللواء الجباري ثقته بمنسوبي القوات للوصول إلى النجاح بإذن الله كما شهده العام الماضي من تحقيق أعلى درجات المهنية في العمل على إدارة وتنظيم الحشود في قطار المشاعر.

وفي الختام أكد اللواء الجباري تكريس الجهود خلال الفترة المقبلة والعمل على تنظيم هذه المهمة الدينية، كلٌ حسب اختصاصه، بما يحقق التكامل في العمل والوصول إلى أعلى درجات الاحترافية في أداء العمل خلال الحج القادم بإذن الله، وفقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سائلاً الله دوامَ الأمن والأمان لبلدنا المبارك والراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام.



