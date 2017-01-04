أمير الجوف يحتفي بالأمير تركي الفيصل ومرافقيه

المواطن – الجوف – متعب النماصي



أقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمنزل سموه مساء أمس حفل عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز والوفد المرافق لسموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد المحسن الذي يقوم حاليًا بزيارة للمنطقة.

حضر الحفل مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري ووكيل إمارة منطقة الجوف احمد بن عبدالله آل الشيخ ورئيس محكمة الاستئناف بالجوف الشيخ عبدالسلام الرشيد ورئيس المحكمة العامة الشيخ نايف الزايد وعدد من أصحاب الفضيلة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين .