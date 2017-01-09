أمير الرياض للمشاركين بعملية حي الياسمين: عملكم ذو شكيمة عالية وقوية

المواطن – الرياض

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم، اليوم، اثنين من رجال الأمن المشاركين في القضاء على إرهابيي حي الياسمين، بحضور مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وعدد من القادة الأمنيين المشاركين في العلمية الأمنية الناجحة التي تكللت بفضل من الله تعالى بالنجاح وانتهت بالإطاحة بإرهابيين خطيرين بعد مواجهة مسلحة مع رجال الأمن بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

وقال سموه: ” أنا سعيد هذا اليوم أن ألتقي بكم، وأُهني الوطن وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد والمواطنين بكم.. عموماً أهنئهم فعلاً بأبناء هذا البلد وشبابه الذين يقفون دائماً سداً منيعاً أمام كل مَن يعبث به.

وأضاف: “عملكم أيها الإخوة ذو مستوى عالٍ من التدريب المتقن وذو شكيمة عالية وقوية، وأنتم لستم في حاجة لمن يوجهكم، أنتم توجهون أنفسكم في أحلك اللحظات وهذه ميزة الإنسان الناجح يعرف كيف يتصرف في آخر لحظة، فأنتم عملتم عملاً وأجدتم إجادة الكل يفخر بها ويعتز بها”

وقال: “نحن نشاهد الآن العملية في وسائل الإعلام العالمية في دول بعضها سبقونا بالتدريب والمتابعة ونحن تفوقنا عليهم بأشياء كثيرة ولله الحمد، وهذا مبدأ الإنسان المسلم الذي يقف فعلاً في هذه الأمور بكل جد واجتهاد ويعرف كيف يتصرف، أما هؤلاء فهم أرقام غير محترمة، يعبثون بالوطن ولا يسجلون أصلاً في قوائم سكان أبناء هذا الوطن وسكانه، الذين هم من خيرة الناس ومن أفضل الناس وأعرف الناس بما يجب أن يتبع، فأنا أنقل لكم المشاعر بصدق وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد.

وتابع سموه قائلاً: ” هذا العمل بلا شك دافع لنا جميعاً أن نقف في الميدان وقفة رجل واحد، وأن نقدم هذا الأمر بشكل يُرضي الله -عز وجل- قبل كل شيء، ونبرئ به ذمة ولي الأمر الذي أوكل إلينا هذه الأعمال، كل إنسان على مستواه، كل إنسان في موقعه، لكن أنتم مثَّلتم الجميع خير تمثيل، فما قدمتموه مدعاة فخر واعتزاز، وأرجو أن توفقوا في هذا الأمر وأن يكون تمثيلكم قوياً وثابتاً؛ لأنكم تمثلون كل إنسان على الأرض، وخير مَن يمثلهم هم أنتم.

وقال سموه:”إن العملية لم تكن سهلةً بل كانت مباغتة وقوية، وكنتم أمام أشخاص متمرسين في الجرائم وفي الأعمال التي لا تُرضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي رسوله ولا ترضي الإنسان المسلم، لكن كنتم خير مَن يقوم بهذه الأمور، أنا أهنئكم وأهنئ الوطنَ بكم والقيادة الرشيدة وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح”.

كما توجه سمو أمير منطقة الرياض، في وقت لاحق اليوم، إلى المستشفى لزيارة رجل الأمن الذي أصيب خلال المواجهة العريف جبران جابر عواجي واطمأن على سلامته، واصفاً ما قام به مع زملائه في العملية بــ(العمل البطولي) الذي تم بكل دقة واجتهاد، مؤكداً أنهم بذلك ضربوا أروع الأمثال في الذود عن وطنهم.