أمير الشرقية:مباراة الاتفاق وغلطة سراي تؤكد الحراك الرياضي بالمنطقة

المواطن _ الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أن الرياضة رسالة محبة وسلام، وأنها وسيلة تقارب بين الشعوب، ومتنفس مهم لطاقات الشباب وحماسهم.

جاء ذلك خلال استقباله لنائب رئيس نادي غلطه سراي التركي في مكتب سموه بديوان الإمارة، حيث يحل الفريق ضيفاً على المنطقة الشرقية.

ورحب سموه برئيس النادي واللاعبين في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين مميزة في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي.

وقال سموه: إن المنطقة الشرقية تشهد حراكاً رياضياً مميزاً، والمباريات الودية التي تستضيف أنديةً محليةً أو أجنبية تساهم في إثراء المنطقة على المستوى الرياضي والسياحي متمنياً للفريقين التوفيق في المباراة الودية التي تقام مساء اليوم.

من جهته ثمن نائب رئيس نادي غلطه سراي التركي السيد أورال أكزون لسمو أمير المنطقة الشرقية حفاوة الاستقبال، وما وجده من ترحيب من أهالي المنطقة الشرقية وإدارة نادي الاتفاق “المضيف”، شاكراً لهم ذلك، متمنياً أن تتكرر هذه المناسبات بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد بن عبدالله الدبل، وبدر العبدالكريم عضو مجلس الإدارة وعددٌ من أعضاء الطاقم الإداري.